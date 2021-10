Covid-19 ⟩ Sestdien vakcinācijas centros, lielveikalos un izbraukumos sapotēti vairāk nekā 7600 cilvēku

Svētdien Latvijā darbosies visi trīs vakcinācijas centri Rīgā - Ķīpsalas hallē, kompleksā "Atta Centre" un ""Rimi" Olimpiskajā centrā" Grostonas ielā -, kā arī būs atvērti vakcinācijas punkti tirdzniecības centros. Tāpat nedēļas pēdējā dienā notiks izbraukuma vakcinācija Valkā no plkst. 12 līdz 16, Aucē no plkst. 10 līdz 15 un Bauskā no plkst.9 līdz 15. Savukārt Rīgas apkaimēs piestās vakcinācijas autobusi, kuri no plkst. 11 līdz 15 būs pieejami pie Āgenskalna tirgus un Zooloģiskā dārza, bet no plkst.16 līdz 20 - pie "Rimi Aleja" Vienības gatvē 194a un pie veikala "Vesko" Mangaļsalā, Albatrosu ielā 7.