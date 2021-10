"De Facto": Dobelgeitas "zelta balss" īpašnieks atkāpies no vicemēra amata

Oktobris Dobeles novada domē bija sācies ar neparastu rosību. Vispirms no amata tika gāzts tikai šovasar amatā ievēlētais mērs Edgars Gaigalis (NA) un abi vicemēri no koalīcijā esošajām Latvijas Reģionu apvienības un "Jaunās Vienotības".

Šīm trīs partijām kopā ar Māri Feldmani, kas tika ievēlēts no KPV LV saraksta, bija desmit no 19 vietām domē. Pārējie deviņi domnieki bija ievēlēti no Latvijas Zemnieku savienības (LZS). Taču 4. oktobrī Feldmanis nobalsoja par Gaigaļa gāšanu, vēlāk kopā ar LZS atbalstīja tās pārstāvjus mēra un vicemēra amatā, bet sēdes noslēgumā pats tika ievēlēts par vicemēru.