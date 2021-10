Nozagtu personas datu dēļ uzņēmējs divus gadus netiek ārā no parādnieku reģistriem

Advokāts ir pārliecināts, ka izmeklētājam ir tiesības ne vien lūgt, bet pieprasīt kredītfirmām dzēst nepatiesās ziņas par neesošo parādu. To var darīt arī prokuratūra. Tomēr no abām saņemts atteikums.

Bet neskatoties uz to, ka mēs no savas puses rakstījām ātro kredītu firmām, kas ir iesaistītas šajā procesā, mēs nevaram fiziski piespiest viņus tos darīt," teica Jackivs.

Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka norādīja: "Attiecībā uz šo gadījumu bijām rakstījuši kā Datu valsts inspekcija gan pašam kredīta devējam, norādot viņam ka, šajā konkrētajā individuālajā gadījumā pastāv tie pierādījumi ka cilvēks nav ņēmis to kredītu un lūdzām arī viņus dzēst datus. Ņemot vērā to, ka tas tiesiskais darījums reāli nav noticis un tad attiecīgi viņam nav tiesību nodot šos datus kredītinformācijas birojam."

"Atbilstoši esošajam regulējumam no datu bāzes izņem ārā, gadījumā ja ir stājies spēkā šis te tiesas spriedums par to, ka šis darījums nav bijis spēkā, vai arī krimināllietā par to, ka ir bijis šis te zādzības fakts un šī te persona ir atzīstama par cietušo krimināllietā. Tas ir tas stāsts kā tas ir no likumdošanas viedokļa," norādīja Brūklītis.