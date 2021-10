Jaunais Putina nozīmētais vēstnieks Latvijā Dānijai piedraudējis ar atomieročiem

"Jāņem arī vērā, ka šobrīd Krievijas Ārlietu ministrija paziņojusi par plāniem līdz ar nākamā gada sākumā veidot jaunu departamentu, kas nodarbotos ar tā dēvēto humanitāro jautājumu strukturizēšanu un ieviešanu visas Krievijas ārpolitikā. Ja šāda iniciatīva nāk no Ārlietu ministrijas, tas noteikti atsauksies arī uz vēstnieka darbu. Un tāpēc nebūtu pārsteidzoši, ja līdz ar jauno vēstnieku nāktu arī aktivitātes humanitārajos jautājumos. Tā ir vēsture, izglītība, kultūra, arī sporta jautājumi, pat tādi jautājumi, kas ikdienā netiek uzskatīti par politiskajiem," viņš norādīja.

Balodis teica: "Šī departamenta funkcija pirmkārt būtu nākt klajā ar risinājumiem kā izplatīt Krievijas maigo varu. Kā veicināt Krievijas pievilcību un kādus pasākumus veidot. Un tad tos arī caur vēstniecībām īstenot. Šobrīd nav īsti detalizētas informācijas par to, kā tas varētu izskatīties taču pēc šobrīd redzamā tas diezgan dublē jau esošas institūcijas "Russatrudnechestvo" darbību, kas, iespējams, arī liecina par to, ka Krievijā notiek cīņa starp institūcijām arī par resursu sadali un arī par to, kura rokās galu galā atrodas, teiksim, šīs te ietekmes sviras, īpaši darbā ar krieviski runājošajiem, kas dzīvo ārpus Krievijas."