"Nekā personīga": Policija grib sakaru virsnieku Krievijā, jo vairākās pasūtījumu slepkavībās pēdas ved uz turieni

"Joprojām uzskatu un visa mūsu komisija uzskata, ka izglītības nodrošināšana, lai varētu veidot jaunus spēcīgus izmeklētājus, piesaistot ārzemju pieredzi, piesaistot lektoru no citām valstīm.

Tāpēc tas, ko mēs gaidām no Golubevas kundzes ir tādā vai savādāka izskatā kvalitatīva Iekšējās drošības akadēmija. Tā ir vīzija tam projektam, kas jau tiek tapināts jau tuvākajā laikā. Un tur jāliek visi spēki kopā, lai tā būtu.

Skaļākajā slepkavības lietā atjaunotās Latvijas laikā - tiesneša Jāņa Laukrozes nošaušanā noziedznieku pēdas veda uz Krieviju. Lai arī slepkavības atklāšanu uzskatīja par policijas un visas tiesu sistēmas goda lietu, to neatklāja. Galvenais iemesls - Krievija atteicās sadarboties ar mūsu tiesībsargiem.

Bijušais Valsts policijas Kriminālpolicijas priekšnieks, Laukrozes slepkavības izmeklēšanas grupas vadītājs Valdis Pumpurs sacīja: "Tas ir viens no apstākļiem, kāpēc viņa (slepkavība) nav atklāta. Nevar tā procentuāli nosaukt, bet es dotu 75% tam, ka rezultāts jāmeklē ārvalstīs. Slepkavības atklāšanas iespējas. Personas, sauksim kā gribam, ir jāmeklē ārvalstīs. Un tas ir kritiski sastrādāties ar ārvalstu kolēģiem. Ja šodien Eiropas savienībā mums nav problēmas strādāt, tad ārpus tās ir diezgan problemātiski. Vai pat neiespējami. Un šeit ir arī viens no iemesliem, par ko mums jādomā arī nākotnē, kā to risināt."