Kad sieviete vārdā Alana 90. gadu beigās izdomāja terminu "incels", viņa nevarēja paredzēt iznākumu. Kas sākās kā nekaitīga vietne, lai vienotu vientuļus cilvēkus, nu ir kļuvusi par pazemes tiešsaistes kustību, kas saistīta ar vīriešu vardarbību un galēju sieviešu diskrimināciju, vēsta "The Guardian".

Tiesa, viņas saskaras ir nevardarbīgu pretošanos. Tā vietā, lai vainotu pretējo dzimumu savā nelaimē, kā to dara daži vīrieši, "femcel" kustības pārstāves mēdz uzskatīt, ka viņu vientulības galvenais cēlonis ir viņu "neglītums". Anonīmi daloties platformās, kuras viņas ir izveidojušas, sievietes stāsta, ka ir neredzamas sava neparastā izskata dēļ, un, ka mūsu uz skaistumu orientētā kultūra liedz viņu pieņemšanu.

Viņa nekad nesaka cilvēkiem, ka ievēro celibātu, jo tas neļauj viņai justies "normāli" un "adekvāti". "Es jūtu daudz dusmu un sāpju, ka mana dzīve ir izvērtusies šādi. Es cenšos sadzīvot ar faktu, ka, iespējams, nekad neatradīšu partneri. Sabiedrība to apgrūtina, jo pēc noteikta vecuma cilvēkiem ir tendence noslēgties, un vientuļie paliek vientuļi."

49 gadus vecā Džeina jau astoņus gadus ir viena, bet piecus - celibātā. Lai gan viņa labprāt nodarbotos ar seksu, viņa nav gatava atkāpties no saviem principiem, nododoties gadījuma attiecībās ar kādu, kuru tikko satikusi tiešsaistē. "Es nevēlos uzaicināt savās mājās kādu nepazīstamu cilvēku, jo jūs nekad neapzināties riskus." Reiz, pēc kāda randiņa, tikko satiktais vīrietis viņu izsekoja līdz mājām. "Es redzēju viņa automašīnu aiz savas, un viņš apgalvoja, ka viņam ir interese par to, kur dzīvoju. Tas man lika justies ārkārtīgi neērti."

Tāpat Džeina saka, ka arī negodīgums ir izplatīta problēma - neesot iespējams veidoties uzticībai starp vīrieti un sievieti, ja tiek melots. "Attēli var būt pat 10 gadus veci, vai arī tajos nemaz nav īstā persona," viņa saka. "Es meklēju vīriešus, kuri rūpējas par savu izskatu, ir emocionāli pieejami, atvērti un godīgi. To nevar redzēt profilā."

Kopš atteikšanās no iepazīšanās lietotnēm Džeina ir palikusi par aktīvu staigātāju, un pēdējos gados ir izmēģinājusi daudzas citas aktivitātes. "Es satieku daudz lielisku sieviešu, bet nekad nesatieku vientuļus vīriešus. Ir grūti satikt vīriešus, ar kuriem ir kopīgas intereses."

Arī 53 gadus vecā Marija piekopt celibātu piecus gadus. "Daudzas no mums uzskata, ka neizpaužamies jutekliski. Ir svarīgi lietot vārdu "juteklisks", nevis "seksuāls". Sievietēm, arī man, tas ir saistīts ar emociju tuvību, ne tikai fizisko pieredzi."

Tas ir tālu no tuvām attiecībām, kuras viņa vēlas, taču viņa justos daudz ērtāk, ja būtu skaidrs, kas no šīs pieredzes tiek sagaidīts. "Es neesmu īsti pārliecināta, ka pastāv droši seksa pakalpojumu sniedzēji, taču savā ziņā tas būtu vēlams - viņasprāt, tas būtu drošāk par vienas nakts sakariem ar svešiniekiem.

Marija arī atsakās izmantot iepazīšanās lietotnes, jo tajās ir daudz precētu vīriešu, ar kuriem sapinoties, var tikai iekulties problēmās. "Kustība #MeToo bija ārkārtīgi svarīga, taču tajā pašā laikā tā radīja sabiedrībā polarizāciju," viņa saka. Marija uzskata, ka, tā kā vīrieši mēģina "pārmācīties" labākos veidus, kā tuvoties sievietēm, lai viņas justos droši un ērti, tas dažus var atturēt no tuvības.

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Psihoterapijas padomes seksa un attiecību psihoterapeita Silva Nevesa teikto, nav nekas neparasts, ka sievietes cīnās, lai atrastu partneri, kas viņām šķiet fiziski pievilcīgs, it īpaši novecojot. "Sabiedrība piešķir sieviešu skaistumam lielāku nozīmi," viņš saka. "Mēs to pieņemam visos līmeņos, un pat sievietes biežāk kritizē citas sievietes ķermeni nekā vīrieša. Jūs bieži redzat, ka, sievietes novecojot, pieliek vairāk pūļu savā izskatā, jo viņām ir mācīts, ka tas ir svarīgi. Vīriešiem tādas pieredzes nav. Tomēr daudzas sievietes sūdzas, ka neveiksmīgi cenšas piesaistīt vīriešu uzmanību, jo ir "palaidušās"."

Sievietes akadēmiski pārspēj vienaudžus vīriešus un nesteidzas veidot ģimenes, lai sasniegtu finansiālu neatkarību un panākumus karjerā. Lai gan sabiedrība to varētu uzskatīt par pozitīvu soli uz priekšu, tas dažiem vīriešiem ir licis justies izolētiem.

37 gadus vecā Elīna, kura jau piecus gadus dzīvo celibātā, uzskata, ka viņas veiksmīgajai karjerai ir bijusi nozīme viņas grūtībās iepazīties. "Vīriešiem nepatīk tas, ka es negatavoju un netīru, lai gan es maksāju par to, ka kāds veic abus darbus manā vietā," viņa saka.

Sievietes, kuras cenšas atrast attiecības, dažkārt tiek apsūdzētas ļaunprātībā, it īpaši no "incels" vīriešiem. "Šķiet, ka lielākā atšķirība starp vīriešiem un sievietēm ir tā, ka vīrieši jūtas tiesīgi uz seksu un attiecībām, un uzskata sievietes par vainīgām, kad viņi to nevar iegūt," saka Ivonna. "Sievietes analizē jautājumus un, visticamāk, vaino sevi."