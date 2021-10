"Es jums ikkatram gribu izteikt paldies – jūs esat darījuši to, kas nepieciešams, lai pasargātu sevi, savus tuviniekus, bērni varētu mācīties klātienē un ekonomika būtu atvērta," preses konferenci iesāk Kariņš.

Viņš pauda pateicību visiem vakcinētajiem iedzīvotājiem. Valdība jau kopš pavasara veidoja stratēģiju, lai izietu no situācijas ar vakcinācijas palīdzību, jo citās valstīs tas strādājis.

Premjers minēja, ka no 21. oktobra līdz 15. novembrim Latvijā būs noteikta mājsēde.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts atklāja, ka mājsēdes laiks būs no plkst. 20 līdz plkst. 5 un to uzraudzīs likumsargi.

Veselības ministrija norāda, ka pie esošās saslimstības izplatīšanās ātruma, oktobra beigās prognozējami 4000 jaunatklāti Covid-19 pacienti un 275 jauni stacionēšanas gadījumi dienā. Šādā situācijā nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo ārstniecību visiem un būtiski pieaugs no Covid-19 mirušo cilvēku skaits.

"Esam domājuši, kā pasargāt šos cilvēkus un pamudināt tos, kuri vēl nav to sapratuši," minēja Bordāns.

Žurnālista jautājumu par to, cik Latvijai izmaksās "lokdauns", Kariņš nekomentēja. "Cena būtu daudz lielāka - nepalīdzēt. Turpināsim atbalstīt. Ļoti labi saprotu to netaisnību. Taču tas ir viens no faktorien, kurš sabiedrībai pašlaik jāpieņem, jāturpina savus radus un draugus pārliecināt iet vakcinēties. Visa sabiedrība šobrīd cieš nevakcinēto dēļ."