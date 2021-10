Liepājas slimnīcas vadītājs: Covid-19 pacientu ārstēšanā izšķirošā nozīme ir personāla pieejamībai

Viņš stāstīja, ka jau pagājušajā nedēļā un arī šonedēļ slimnīcas administrācija apzina savus rezidentus, lai iesaistītu viņus Covid-19 pacientu ārstēšanā. Turklāt jaunie speciālisti esot atsaucīgi un jau no nākamās nedēļas varēs doties palīgā pieredzējušajiem kolēģiem. Tāpat uzrunāti arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Liepājas filiāles vecāko kursu jaunieši, kuri apgūst ārsta palīga un māszinību programmas, jo akūti nepieciešams arī vidējais medicīnas personāls, sacīja Striks.

Slimnīcas vadītājs atzina, ka līdz pagājušajai piektdienai situācija slimnīcā ar Covid-19 pacientu ārstēšanu bijusi prognozējama, taču brīvdienās uzņemti jauni 15 pacienti, kā rezultātā šodien operatīvās vadības sanāksmē nolemts atvērt trešo nodaļu, kas paredzēta Covid-19 slimniekiem. "Mēs esam izvērtējuši visu slimnīcā esošo pacientu stāvokli un visi tie, kuri var turpināt atveseļoties mājās, no slimnīcas tiek izrakstīti, lai dotu vietu Covid-19 pacientiem," norādīja Striks.

Viņš uzsvēra, ka slimnīca nav pārtraukusi plānveida pakalpojumu sniegšanu. Reanimācijas nodaļā no 14 gultām astoņas ir atvēlētas Covid-19 pacientiem. Ņemot vērā, ka palīdzība var būt nepieciešama arī citu profilu slimniekiem operāciju blokā esot izveidota tā sauktā "tīrā reanimācijas nodaļa" ar septiņām gultām. Šos pacientus aprūpēs operāciju bloka mediķi. Situācijai pasliktinoties, Striks pieļāva, ka varētu slēgt vienu vai divas operāciju zāles, lai pārstrukturētu personālu Covid-19 pacientu aprūpei.

Kā vēstīts, Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietots 121 Covid-19 pacients, bet 16 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1037 līdz 1114, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.