Bērniņa piedzimšana ir viens no īpašākajiem notikumiem katra cilvēka dzīvē. Lai gan daudzi astroloģiju neņem nopietni vērā, it īpaši, plānojot grūtniecību, medijs "Vice" ir apkopojis dažādu sieviešu stāstus, kuros bērniņu nākšanā pasaulē lielu lomu ir spēlējusi tieši astroloģija un pat dažādi rituāli.

Pat ja cilvēki kopumā skeptiski vērtē astroloģiju, daži to ņem vērā, domājot par savu bērnu nākotni. Trīsdesmitgadīgā redaktore Barbara VanDenburga no Arizonas skaidro, ka, ja viņa kādreiz dzemdēs, tad centīsies nodrošināt, lai bērns nepiedzimtu Jaunavas zīmē.

Klēra Komstoka-Geja, kura pazīstama kā astroloģe un grāmatas "Madame Clairevoyant's Guide to the Stars" autore, skaidro, ka cerība uz kādu konkrētu Zodiaka zīmi ne vienmēr dos vecākiem kontroles sajūtu un cerētos rezultātus - ne visas Lauvas ir stereotipiski dramatiskas, ne visas Jaunavas ir stereotipiski neveiklas. Sieviete arī norādīja, ka bērniem ir pietiekami grūti atrast savu identitāti jau tāpat - bez pieaugušo spiediena.

Cilvēkiem, kuri cer, lai bērnam būtu kāda konkrēta horoskopa zīme, nevajadzētu šo nodarbošanos uztvert pārāk nopietni, pat ja viņi aizraujas ar astroloģiju. "Visas 12 zīmes ir absolūti brīnišķīgas. Un viena zīme nav labāka par otru," saka Anabella Gata, medija "Vice" astroloģe un grāmatas "The Moon Sign Guide: An Astrological Look at Your Inner Life" autore. Viņa stāsta, ka ārsta viedoklim vienmēr jābūt pirmajā vietā, pirms tiek ņemti vērā jebkādi apsvērumi par astroloģiju.