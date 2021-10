Kad nu jau pusaugu vecuma zēns centies atkal izveikt ar meiteni iecerētās netiklās darbības, Helēna iebilda. "Es viņam teicu, ja tas ir kaut kas tik slikts, ko es daru, lai viņš saka mammai... Kopš tās reizes - kā ar nazi - viņš vairs neko ar mani nedarīja, par to pat nerunāja, būtībā viņš sāka atsvešināties no manis un mūsu kontakts kļuva ļoti minimāls."

Pirmais cilvēks, kuram Helēna par to izstāstīja, bija viņas bioloģiskais tēvs. Meitene viņam darīja par to zināmu īsziņā. Tēvs nekavējoties zvanījis mammai: "Viņi abi divi bija šokā un nesaprata, kāpēc es ātrāk par to nevienam nebiju teikusi, un kāpēc man bijis bail viņiem to teikt?" Mamma pēc saņemtajiem jaunumiem ļoti pārdzīvojusi, viņa bijusi arī ļoti sarūgtināta par faktu, ka Helēna vispirms bija vērsusies pie tēva nevis viņas. Viņa stāsta, ka pusbrālis visus pāridarījumus noliedzis.