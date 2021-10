Mesi sekmē PSG uzvaru Čempionu līgas mačā; "Liverpool" rezultatīvā cīņā apspēlē "Atletico"

Parīziešiem nevarēja palīdzēt uzbrucējs Neimars, bet pretiniekiem no traumas vēl nav atkopies Dani Olmo.

Pirmie šajā mačā vārtus guva liverpūlieši, kad astotajā minūtē pēc Mohameda Salāha sitiena bumba rikošetā no pretinieka kājas nonāca mājinieku "cietoksnī". Turpat bumbas ceļā bija arī Džeimss Milners. Piecas minūtes vēlāk Nabī Keitā no soda laukuma dziļuma ar planējošu sitienu no gaisa panāca 2:0 "Liverpool" labā.