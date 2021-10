Cik personas varēs atrasties vienā automašīnā "lokdauna" laikā?

Tā laikā privātajā automašīnā drīkstēs divas pieaugušas personas no vienas mājsaimniecības. Šis ierobežojumus, visticamāk, neattieksies uz nepilngadīgajiem bērniem.

Tāpat paredzēts ieviest mājsēdi no plkst. 20 līdz plkst. 5. Pavļuts šajā sakarā piebilda, ka "cilvēki varēs atgriezties no darba un doties uz to".