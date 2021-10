To visu ņemot, vērā mediķiem esot grūti pierunāt savus kolēģus sniegt intervijas televīzijā par Covid-19 tēmu, jo, nokļūstot publiskajā telpā, mediķi baidās no agresīviem cilvēkiem, norādīja Višņakovs, gan piebilstot, ka visas publisko attiecību akcijas pandēmijas apkarošanā ir jāturpina intensificēt.

Mēs nevaram gaidīt, ka būs krīze sabiedrībā, bet agresivitāte neparādīsies. Šie ir apstākļi, kur zināmās sabiedrības normas kļūst vājākas vai pat sabrūk. Cilvēki īsti nezina, ko darīt, un viņi vēl jo vairāk ir uzvilkušies, līdz ar to parastās "bremzes", kas cilvēku attur no kaut kādas agresijas paušanas, vairs nestrādā tik spēcīgi un līdz ar to viņi pēkšņi ir gatavi kādai agresīvai akcijai," skaidro Klāvs Sedlenieks.

Tomēr vai agresija varētu palielināties sabiedrības vidū ir grūti spriest. Ir dažādi mehānismi, kas ir jāņem vērā, viens no tiem ir cik skaidra "karte" cilvēkiem tiks sniegta no valdības un Saeimas puses, kā šo krīzi pārvarēt - kāds būs atbalsts darba ņēmējiem, uzņēmējiem, senioriem un citām sabiedrības grupām.

No otras puses - vakcīnām viņi tā nemetās virsū," skaidro Sedlenieks. Viņš norāda, ka būtiski ir, no kurienes nāk informācija.

"Es domāju, ka tur ir kaut kāda saistība ar to, kas ir autoritāte, un kas nav. Ja informācija nāk no tādas vispār pieņemtas autoritātes, "oficiālās" autoritātes, valdības, no universitātes pārstāvja vai medija, tad cilvēki uz to skatās ļoti aizdomīgi.