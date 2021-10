Britu dziedātājs "Passenger" uzstāsies koncertzālē "Palladium"

Ar savu romantisko folka radīto mūziku Passenger ir ieguvis atzinību un panākumus visā pasaulē. Kopš debijas albuma "Wicked Man's Rest" Passenger ir nogājis tālu ceļu. Sākotnēji Passenger tika izveidota kā grupa, bet pēc debijas albuma iznākšanas kļuva par Maika Rosenberga solo projektu, saglabājot grupas nosaukumu.

Ierakstot savus pirmos albumus, mākslinieks apceļoja Austrāliju līdz mirklim, kad dziesma "Let Her Go" no 2012.gada albuma "All the Little Lights" iekaroja Eiropu un kļuva par hitu, sasniedzot pirmo vietu 19 valstu mūzikas topos, tostarp, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Norvēģijā, Zviedrijā, Īrijā, Itālijā un Beļģijā. Dziesma ieguva arī pirmo vietu "Billboard Top 40" sarakstā un YouTube kanālā ir atskaņota jau vairāk nekā trīs miljardus reižu. 2014.gadā dziesma tika nominēta "Brit Award" balvai kā "Gada dziesma" un par ieguldīto darbu Passenger saņēma prestižo Ivor Novello balvu par "Visvairāk izpildīto darbu".

Tomēr "Let Her Go" ir tikai viena dziesma no mākslinieka muzikālās daiļrades, kas aptver 12 studijas albumus 13 gadu laikā. Viņa autentiskums gan uz skatuves, gan ārpus tās ir ieguvis pasaules mēroga fanu bāzi. Passenger sniedzis neskaitāmus unikālus koncertus visdažādākajās pasaules malās - no mazām ieliņām muzikālās karjeras sākumā līdz pasaulē prestižākajām koncertzālēm un lielākajiem stadioniem, tostarp, iesildot vienu no pasaules populārākajiem mūziķiem - Ed Sheeran - viņa koncertturnejā.

Passenger pastāvīgi atrodas folka un popmūzikas mūzikas topos, izdodot nedaudz liriskus un kinematogrāfiskus albumus, tostarp mūzikas kritiķu atzītos: 2014.gada "Whispers", 2016.gada "Young as the Morning Old as the Sea" un 2018.gada "Runaway".