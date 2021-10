Valdība lemj par Covid-19 ierobežojumiem

Tāpat paredzēts ieviest mājsēdi no plkst.20 līdz plkst.5. Pavļuts šajā sakarā piebilda, ka "cilvēki varēs atgriezties no darba un doties uz to". Valsts kancelejā skaidroja, ka mājsēdes laikā ārpus dzīvesvietas drīkstēs atrasties tikai pamatota iemesla dēļ - darba, ārstniecības pakalpojuma saņemšanas un tamlīdzīgi.