Ministru kabineta ārkārtas sēdē trešdien lēma par "lokdauna" ieviešanu no ceturtdienas, 21. oktobra, līdz 15. novembrim. Tika pieņemta virkne lēmumu par stingriem Covid-19 ierobežojumiem. Portāls "Apollo.lv" apkopojis svarīgāko no valdības pieņemtajiem lēmumiem.

Stingrais "lokdauns" līdz 15. novembrim

Valdība trešdien ārkārtas Ministru kabineta sēdē noteica īpaši stingrus noteikumus Covid-19 izplatības ierobežošanai jeb stingro "lokdaunu" no ceturtdienas, 21.oktobra, līdz 15.novembrim.

"Lokdauna" laikā tiks ieviesti pasākumi, kas maksimāli ierobežo cilvēku no dažādām mājsaimniecībām kontaktēšanos klātienē, lai mazinātu vēl lielāku veselības aprūpes sistēmas pārslodzi, būtiskus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības ierobežojumus un nepieciešamību ieviest pacientu prioritizēšanu medicīniskās palīdzības sniegšanai.

Kādos gadījumos pēc plkst. 20 varēs pamest dzīvesvietu?

No ceturtdienas, 21. oktobra, līdz 15. novembrim dzīvesvietu varēs pamest tikai pamatotas nepieciešamības gadījumos.

Grozījumi rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" paredz, ka jebkurai personai būs aizliegums naktī no plkst.20 līdz 5 pārvietoties, ja cilvēks nevarēs uzrādīt aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu.

Izņēmumi tiks attiecināti uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās, vai veic darba vai dienesta pienākumus, kuras pārvietojas, lai saņemtu psiholoģisko atbalstu, ārstniecības pakalpojumus, tai skaitā vakcinācijas pret Covid-19 infekciju, vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpi, vai veiktu diennakts aptiekas apmeklējumu. Tāpat naktī pārvietoties ārā drīkstēs personas, kam nepieciešama nokļūšanai līdz pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā vai no tām.

Kuras tirdzniecības vietas būs atvērtas un kuras ciet?

Tirdzniecības pakalpojumus klātienē šajā laikā varēs sniegt tikai veikali, kur 70% no preču sortimenta ir pārtikas preces, veikali, kur 70% no preču sortimenta ir higiēnas preces, aptiekas, tai skaitā veterinārās aptiekas, optikas preču veikali, degvielas uzpildes stacijas, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, grāmatnīcas, telekomunikāciju preču un pakalpojumu vietas, ziedu tirdzniecības vietas, kā arī reģistrētas autoostas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina biļešu tirdzniecību, un dzelzceļa stacijās esošās biļešu tirdzniecības kases, kurās tiek pārdotas biļetes tikai uz iekšzemes dzelzceļa maršrutiem.

Vienlaikus degvielas uzpildes staciju un diennakts aptieku darba laiks, tūristu mītņu darba laiks, Covid-19 vakcinācijas punktu, kā arī sabiedriskā transporta, kravu un pasažieru pārvadājumu un ar to saistīto pakalpojumu, piegādes, avārijas un neatliekamo komunālo pakalpojumu sniegšanas laiks nebūs ierobežots.

Tirdzniecības vietā vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no publiski pieejamās telpu platības. Savukārt tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 kvadrātmetriem, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs.

Kādus sodus piemēros par "lokdauna" neievērošanu?

Pandēmijas laikā jau līdz šim normatīvie akti paredzējuši, ka par Covid-19 ierobežojumu neievērošanu fiziskai personai var piemērot administratīvo sodu no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai - no 140 līdz 5000 eiro. Šāds regulējums būs spēkā arī no ceturtdienas, 21.oktobra, līdz 15.novembrim īpaši laikā.