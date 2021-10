VIDEO ⟩ Ierobežojumi būs vēl stingrāki nevakcinētiem cilvēkiem. Valdība informē par stingrākiem Covid-19 ierobežojumiem

Veselības ministrs norādīja, ka priekšā ir ļoti smags laiks. "Mēs šo krīzi varētu pilnībā izbeigt 6 nedēļu laikā. Mums ir pietiekamas jaudas, lai 6 nedēļu laikā vakcinētu visus Latvijas iedzīvotājus, kas to vēl nav izdarījuši. Katra tukšā vieta rindā pēc vakcīnas var maksāt daudzas dienas, nedēļas, mēnešus un dzīvības.

Mums priekšā ir ļoti smags laiks. Stingrie noteikumi ir pieņemti ar smagu sirdi. Es ceru, ka uz valsts svētkiem mums būs izdevies salauzt inficēšanās un slimnīcu noslodzes pieauguma līkni. Es esmu drošs, ka mēs izcīnīsim brīvību arī no Covid-19 ," viņš sacīja.

No 15. novembra nevakcinētiem cilvēkiem būtu vēl lielāki ierobežojumi, norādīja premjers Krišjānis Kariņš.

"Tiem cilvēkiem, kuri līdz šim nav atsaukušies vakcinācijai brīvprātīgi, mēs esam spiesti tomēr to likt par pienākumu – mēs meklēsim vēl veidus, kā to īstenot, lai varētu iziet no krīzes," sacīja Kariņš.