"76ers" pirms savas sezonas atklāšanas mača nosēdina Simonsu

Pēc otrdienas treniņa "76ers" paziņoja, ka Simonss nespēlēs jaunās sezonas atklāšanas spēlē pret Ņūorleānas "Pelicans", jo uz vienu spēli izslēgts no komandas par kaitniecību.

Filadelfijas komandas treneris Doks Riverss padzina Austrālijas basketbola zvaigzni no treniņa pēc tam, kad Simonss vairākkārtīgi atteicās izpildīt trenera rīkojumus, ASV raidorganizācijas ESPN basketbola apskatniekam Eidrienam Vodžnarovskim stāstījuši anonīmi avoti.

"Es domāju, ka viņš šodien novērsa uzmanību no treniņa," sacīja komandas galvenais treneris. "Nedomāju, ka viņš vēlējās darīt to, ko darīja citi," piebilda treneris, sakot, ka padzinis Simonsu no treniņa, bet pārējie turpinājuši.