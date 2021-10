Tika apsvērta iespēja tirdzniecības centros ieviest līdzīgu sistēmu kā Lietuvā. Ministrs skaidro valdības nostāju

Jau ziņots, ka mazumtirdzniecības tīkls "Lidl" no šīs piektdienas visos Lietuvas tīkla veikalos apkalpos tikai pircējus ar Covid-19 sertifikātu. Lēmums pieņemts, reaģējot uz Veselības ministrijas lūgumu no piektdienas ierobežot pircēju plūsmu mazajos veikalos līdz 30 kvadrātmetriem, vēsta portāls "15min.lt".

Līdz šim vairumā "Lidl" veikalu Lietuvā nebija nepieciešams uzrādīt Covid-19 sertifikātu, jo to tirdzniecības platība ir mazāka par 1500 kvadrātmetriem.

Mazumtirdzniecības tīkls plāno, ka no šīs piektdienas pircēju iespēju pases pie veikala ieejas pārbaudīs apsardzes darbinieki, un plānots papildus pieņemt darbā darbiniekus. Lietuvā kopumā ir 59 "Lidl" mazumtirdzniecības veikali 23 valsts pilsētās.

Jau ziņots, ka Lietuvā no 13. septembra stājās spēkā Lietuvas valdības pieņemtā obligātā prasība, kas nosaka, ka, lai apmeklētu publiskas vietas, ir jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts jeb "iespēju pase". Bez digitālā sertifikāta ir atļauts iepirkties tikai nelielos ikdienā nepieciešamāko preču veikalos ar atsevišķu ieeju no āra, ja to tirdzniecības platība nepārsniedz 1500 kvadrātmetru.