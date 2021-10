VID uz stingro ierobežojumu laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

Tas nozīmē, ka, sākot no šī gada 21. oktobra, visi VID pakalpojumi būs pieejami tikai elektroniski un VID nesniegs klātienes pakalpojumus nedz VID klientu apkalpošanas centros, nedz vienotajos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros, nedz pašvaldībās.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme norāda, ka, ņemot vērā kritisko epidemioloģisko situāciju valstī un līdz ar to izsludināto ārkārtējo situāciju, VID kā nozīmīgas valsts iestādes uzdevums ir rūpēties par to, lai būtu iespējami mazāk inficēšanās risku. “Mums ir svarīga katra nodokļu maksātāja veselība un dzīvība, tāpēc no savas puses VID dara visu, kas ir tā spēkos, epidemioloģiskās situācijas uzlabošanai. Tāpat jāpiebilst, ka iedzīvotāji, kuri bija pierakstījušies VID klientu apkalpošanas centru apmeklējumam, savu rindu saglabās pēc valstī noteikto stingro ierobežojumu beigām,” tā I. Jaunzeme.