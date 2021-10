Līdz gada beigām jāreģistrē un jāsakārto "sirsniņmājiņas"; visi to laikā nepaspēs

Līdz 2020. gadam centralizētās attīrīšanas sistēmas attīstībā no Eiropas Savienības fondiem ieguldīts vairāk nekā viens miljards eiro. Tomēr joprojām, pēc aptuvenām aplēsēm, gandrīz 300 000 iedzīvotāju izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas, no kurām populārākā ir sausā tualete ar krājtvertni. Īpaši tas raksturīgs piejūras ciematos. Viens no tādiem ir Lapmežciems.