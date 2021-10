FOTO ⟩ Alise Haijima TV kameru priekšā ļaujas kaislīgam skūpstam

Ja abi to vēlas, tad kāpēc gan nē. Man kā meitenei jau no bērnības ir tas sapnis apprecēties baznīcā, pie altāra, ar baltu kleitu, plīvuru, gredzenu un to visu. Laulības priekš manis nozīmē to, ka vīrietis apstiprina, ka viņš vēlās būt kopā ar mani. Protams, nav jāprecas, lai pateiktu, ka otru mīl vai sajustu tuvību. Laulības un gredzens nav obligāti vienādības zīme mīlestībai. Tas katram ir individuāli."