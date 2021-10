Magone uzsāk laulības šķiršanu un gatavojas mainīt uzvārdu

Viņa vēlas tikt godāta kā Magone Liedeskalns, lai arī TV personības dzimtā vai draugu pulkā nav neviena ar šādu uzvārdu. Sieviete ir apņēmusies to mainīt oficiāli, tikai atliek vēl to nokārtot ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Tāpat viņa uzsākusi kārtot šķiršanos un konsultējas ar juristiem, kā to labāk risināt.