Krievijā 23 gadus vecs bokseris pēc cīņas ar lāci nonācis komā; notikuma vietā miris sportista kolēģis

Tiek ziņots, ka trijotne atgriezusies no makšķerēšanas, kad tai uzbrucis lācis. No gūtajiem savainojumiem notikuma vietā mira viens no trim vīriešiem (48 gadi). Medvedevs dzīvnieku, aizstāvoties ar nazi nogalināja. Tomēr jaunais bokseris incidentā guva vairākus nopietnus savainojumus. Savukārt trešais vīrietis uzbrukumā necieta. Tieši viņš uz notikuma vietu izsauca mediķus.