"Nevakcinētam saslimt ir kā spēlēt krievu ruleti!" Sieviete atklāti stāsta par Covid-19 pārslimošanu

Viss sākās ar to, ka Inga veda dēlu uz slimnīcu, kurš bija guvis traumu. Kā pienākas, bija jāveic Covid-19 tests, un tas bija negatīvs. Slimnīcā viņa pavadīja vairākas dienas; nekas neliecināja par nelaimi.

Šo divu apsvēruma aspektu pēc man ārsti ieteica nogaidīt, tieši, ka parādīsies no likuma viedokļa šis juridiskais aspekts, ka būs iespējams iziet ārsta konsīliju, kurš tika apstiprināts ar 11. oktobri.

Manā gadījumā, ņemot vērā to, ka ieteica nogaidīt, tieši šo te veselības problēmu dēļ, kas ir bijis, tad man bija 50/50. Es zināju, ka situācija ar Covid-19 saslimšanu var mainīties. Es divas dienas jūtos slikti, trešajā dienā jutos kaut cik labi, ceturtajā, piektajā dienā - viss var strauji mainīties. Tāpēc saslimšana ar kovidu, ja neesi vakcinējies, tas ir salīdzināms, kā spēlēt krievu ruleti.”

"Manā gadījumā bija tā, ka, ja neskaita lielu nogurumu, temperatūru, kas bija nevis paaugstināta, bet tieši otrādi - pazemināta jeb 34, 35 grādi. Tās pašas kakla sāpes, ļoti milzīgs nogurums. Papildus tam - bija sajūta, ka būtu vēdervīruss," stāstīja Inga un turpina, "pirmās dienas bija izteiktas acu sāpes, bet man visvairāk traucēja tas milzīgais nogurums, tiešām tāda sajūta, ka es varētu gulēt un gulēt, aizmigt, man bija grūti piecelties no dīvāna un uztaisīt tēju.

Ap sesto, piekto dienu man pazuda oža un garša, kā es to konstatēju - katru rītu, kā man draugs ieteica, pasmaržot kafijas trauku. Ja tu nejūti to kafijas smaržu, kas ir pietiekami intensīva, nu, tad ir skaidrs, ka šis simptoms ir."

"Man nav pilnībā atjaunojusies garšas un oža. Godīgi teikšu, ka man ir lielas problēmas iztīrīt zobus, jo ir tāds saucamais "gļuks" ar garšu. Es jūtu zobupastu tā, ka tas būtu pelējums, vienkārši izteikta pelējuma garša. Tas ir ļoti jocīgi tāpēc, ka reizēm es sajūtu smaržas, kas neeksistē. Man bija divas dienas, kad nevarēju pieiet pie ledusskapja, jo es it kā nejutu neko, bet, atverot ledusskapi, man bija tāda sajūta, ka tur kādam ir bijis slikti."

Ja Ingai vajadzēs vakcinēties, viņa tikai to var darīt ārstu uzraudzībā vienā no slimnīcām. Ja Ingas organisms nevarēs pieņemt vakcīnu, to varēs redzēt uzreiz pēc vakcinēšanās.