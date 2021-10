"ABBA" laiž klajā jaunu dziesmu no sava gaidāmā albuma

Dziesma "Just A Notion" no piektdienas rīta ir pieejama platformās "Spotify" un "YouTube" un līdzinās grupas 70.gadu ierakstiem. Tā nav sakritība, jo dziesma tika ierakstīta 1978.gadā grupas slavas laikos, taču toreiz "ABBA" dalībnieki to noraidīja.

"ABBA" jau septembra sākumā laida klajā divas dziesmas no gaidāmā albuma - "I Still Have Faith In You" un "Don't Shut Me Down".