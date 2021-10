Aktuāli ⟩ Kas jāņem vērā mājsēdes jeb stingrā "lokdauna" laikā?

Privātā transportlīdzeklī drīkst atrasties cilvēki no vienas mājsaimniecības vai divas personas no atšķirīgām mājsaimniecībām. Līdz trim personām no vairākām mājsaimniecībām atļauts pārvietoties kopā ar nepilngadīgu bērnu, vai personām, kurām nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības pārvietoties vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ. Braucot automašīnā no dažādām mājsaimniecībām, ir jālieto sejas maskas.