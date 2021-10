Valsts policijas dodas pirmajā mājsēdes reidā Valmierā. 692 cilvēki bez pašapliecinājuma, vēsta ReTV

Kopš izbraukts no iecirkņa, pagājušas tikai divas minūtes, kad jau sastapts pirmais autovadītājs, kurš pēc astoņiem vakarā ir uz ielas. Autovadītāja brauca no darba, pašapliecinājums bija līdzi. Viss ir kārtībā. Pēc mirkļa sastapts vēl viens autovadītājs, kurš pats godprātīgi pienāk pie policijas un uzrāda pašapliecinājuma dokumentu.

Uz vienas no galvenajām Valmieras ielām arī mājsēdes laikā ir salīdzinoši liela satiksme. Viena pēc otras mašīnas tiek apturētas. "Tā kustība ir diezgan liela, vajadzēja būt mazākai. Visi, kas pagaidām bija, visiem bija pašapliecinājums, brauca no darba vai mājām," saka Jānis Bērtulsons, VP Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa kārtībnieks.

"Pagaidām iepriecinoši, bet, nu, arī laiks ļoti labi nospēlēja, ka ir tik slikts laiks ārā, un es domāju, ka cilvēki vienkārši negrib līst ārā no mājām. Es tā vismaz personīgi uzskatu," pauž Edgars Spikermanis.

Par atrašanos ārpus mājās mājsēdes laikā, sods ir no desmit eiro līdz 2000 eiro. Par to, kurā brīdī tiek piešķirts sods, vērtē katrs policists individuāli, atkarīgs no pārkāpēja attieksmes.