VIDEO ⟩ Mīklainos apstākļos noticis negadījums Inčukalnā - iesaistīti divi vieglie auto un riteņbraucējs

Siguldas pusē ceturtdien no rīta tika novērota visai baisa aina. Vairāki garāmbraucēji ziņoja par mirušu vīrieti ceļa malā, turklāt netālu no viņa redzamas divas avarējušas automašīnas un viena no tām – apgāzusies uz jumta, vēsta raidījums "Degpunktā".