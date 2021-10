Tiesībsargs: Ja brīvprātīga vakcinācijas politika nav pietiekama, ir pamats ieviest obligātu vakcinācijas politiku

Tiesībsarga biroja mājaslapā publicēta atbilde uz jautājumu, vai obligāto pienākumu vakcinēties var paredzēt arī Latvijā. Tiesībsargs skaidro, ka kopš vakcīnas pret Covid-19 izstrādes, ir skaidrs, ka cīņā pret bīstamo Covid-19 infekcijas slimību ir nepieciešama plaša sabiedrības vakcinēšanās, tāpēc daudzas pasaules valstis ir noteikušas pienākumu vakcinēties pret to.

Viņš minēja, ka galvenās vadlīnijas obligātās vakcinācijas jautājumā var atrast Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) izskatītajā lietā "Vavrička and Others v. the Czech Republic". Tajā tika aplūkots Čehijas regulējums, kas paredzēja obligātu bērnu vakcināciju, pārkāpuma gadījumā paredzot soda naudas vecākiem, kā arī liedzot nevakcinētiem bērniem apmeklēt pirmsskolas iestādes.