Tikai katrs trešais Saeimas deputāta palīgs var uzrādīt sertifikātu

"Atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.3. punktam, kas paredz, ka valsts un pašvaldību institūciju darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, šobrīd turpinās informācijas saņemšana no deputātiem un darbiniekiem par vakcināciju pret Covid-19. Līdz ar to vakcinācijas aptvere papildinās katru dienu," norāda Saeimas Preses dienests.