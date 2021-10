Vietu trūkums arī intensīvajā terapijā arvien reālāks. Vai ārstiem būs jāizšķiras, kuram atteikt dzīvības glābšanu?

Slimnīcās, gan cer to nepiedzīvot, taču šādam scenārijam gatavojas. “Mēs saprotam, ka būs virkne cilvēku, kas to līdz galam nesapratīs, un, protams, tas arī rada šos emocionālo fonu, ar kuru ārstiem jāturpina dzīvot, bet nu tāda ir profesija,” saka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Haralds Plaudis.

Pacientu prioritizēšanu uz intensīvo terapiju iedarbina brīdī, kad aizņemto gultas vietu skaits valstī pārsniedz 90%. 19.oktobrī Veselības ministrija ziņoja, ka Covid-19 intensīvajās terapijas nodaļās aizņemti 86%. Skaits gan ir mainīgs abos virzienos, tādēļ konkrētu brīdi grūti paredzēt. Taču, kad tas pienāks, ārsts par to neizlems viens.

Lai šo iespēju attālinātu, Austrumu slimnīcā intensīvās terapijas nodaļu resursus ir palielinājusi ne vien pārprofilējot, bet arī pilnīgi no jauna papildus ierīkojot 12 intensīvās terapijas vietas. Priekšdarbi veikt arī P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā. "Mēs tam gatavojamies.

Slimnīcu anesteziologu un reanimatologu pārvirzīšana uz šīm intensīvās terapijas nodaļām ir viens no iemesliem, kādēļ vairs nav iespējamas plānveida operācijas. Jau kopš pandēmijas sākuma izplatītie aicinājumi mediķiem, piemēram, no privātā sektora nākt palīgā, faktiskā palīdzībā īsti nav rezultējušies.

Lai arī Veselības inspekcijā norāda, ka šomēnes pieteikuma anketas iesnieguši 160 mediķi, informācija no slimnīcām, vai viņi arī sākuši strādāt, inspekcijā neesot saņemta. Slimnīcās norāda, ka papildspēki no privātā sektora nav klāt nākuši.

Viņa stāsta: "Esmu bijusi arī situācijās, kad slimnīcas lūdz papildus atbalstu no valsts materiālajām rezervēm elpināšanas iekārtu ziņā, kur patiešām jau bija aizņemtas visas intensīvās terapijas gultas, bet uzņemšanā atradās četri potenciāli pacienti, kuriem varētu būt nepieciešama šāda palīdzība."

Dienesta vadītāja norāda, ka līdz šādam, faktiski kolapsa jeb sabrukuma stāvoklim nonākt nedrīkstēja. "Ja mēs runājam par kolapsu, kas ilgst mēnešiem, un ja tev tādi lēmumi kā ārstniecības personai jāpieņem savā ikdienā, tas ir ārkārtīgi emocionāli smagi. Un ļoti iespējams, daudzi mediķi nevarēs šādus pienākumus veikt un nodrošināt. Tāpēc kolapsa novēršana ir viens no galvenajiem valstu uzdevumiem jebkuras katastrofas laikā vai piemēram pandēmijas apstākļos," saka L.Cipule.

Jau vasarā, kad redzēja lēno vakcinācijas gaitu un notika politiska atteikšanās no ierobežojumiem, slimnīcu resursu izvēršana bija jādubulto un arī halles jāaprīko, lai viss ir jau gatavs.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (A/P!) uz to atbild: "Iztēloties, ka Latvija būs pirmajā vietā pasaulē, ka mums šajā rudenī būs saslimstības vilnis, kas tālu pārsniegs to, kas bija pagājušā ziemā, iztēloties to bija diezgan grūti. (..) Līdz ar ko mūsu plānošanas pasākumos savlaicīgi ir veiktas tās darbības, par kuru iestāšanos, ar kurām mēs bijām rēķinājušies. Un tad ir tie dramatiskie krīzes scenāriji, kas pārsniedz jebkuras mūsu... nu ļaunāko aizdomu robežas, kurām mēs gatavojamies atbilstoši situācijai."