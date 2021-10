Kariņš: Šobrīd vēl nav pienācis īstais laiks analizēt kļūdas, kuru dēļ Latvija atkal nonākusi līdz mājsēdei

Darīt to, lai mēs varētu no šīs krīzes iziet ārā. Tas ir mūsu valstī tas pats, pats galvenais. (..) Demokrātijas ietvaros valdība ir pieņēmusi lēmumu pēc lēmuma. Šobrīd šis lēmums ir skarbs - man ļoti nepatika, ka mums tas bija spiestā kārtā jāpieņem. Bet, izejot ārā no mājsēdes, mēs turpināsim ļoti smagus ierobežojumus tiem sabiedrības locekļiem, kuri nav vakcinējušies. Lai arī viņiem, teiksim, ja saprāts vai apziņa neieslēdzas, tad vismaz lai viņi neapdraudētu vairāk sevi un citus. Faktiski, viņiem būs jāturpina vienā vai otrā veidā sēdēt mājās, kamēr viņi būs vakcinējušies, lai visa sabiedrība var beidzot atpestīties no šīs likstas."