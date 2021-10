Līdz ar ambīciju maiņu, "Facebook" mainīs uzņēmuma nosaukumu

Zīmola maiņa uzņēmumam varētu nākt par labu arī tādā ziņā, ka kompānija varētu iegūt "jaunu seju", tas ir, mazliet norobežoties no daudzajiem skandāliem saistībā ar datu aizsardzību. Bijusī "Facebook" darbiniece Fransesa Haugena "The Wall Street Journal" nopludināja virkni ar dažādiem iekšējiem dokumentiem. Haugena par notiekošo kompānijā liecināja arī Kongresā. Tiek norādīts, ka regulatori ASV un citviet pasaulē cenšas panākt "Facebook" dominējošā stāvokļa ierobežošanu.

Pēdējo nedēļu laikā "Facebook" aktīvi reklamē metaversa ideju, taču šis koncepts pašlaik nav plaši saprotams. Metaversa definīciju izstrādāja zinātniskās fantastikas rakstnieks Nīls Stīvensons, kurš to raksturoja kā "virtuālu vietu, kur cilvēki patveras no reālās pasaules." Pašlaik to izstrādā viena no skandalozākajām kompānijām pasaulē – līdz ar to, tai nāksies skaidrot, kādēļ tieši "Facebook" izstrādātā virtuālā pasaule būs tā, kurā iedziļināties.