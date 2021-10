"Es to apzinājos jau kaut kur pusaudžu gados." Edgars Rinkēvičs atklāti par savu homoseksualitāti

"Tas varbūt ir viens no vissarežģītākajiem lēmumiem manā dzīvē, jo to, ka es esmu gejs, to es apzinājos jau kaut kur pusaudžu gados. To, ka tas bija absolūts tabu un par to nav pieņemts runāt, to es domāju mēs visi zinām. Tas, patiesību sakot, varbūt ir viens no visilgstošākajiem lēmumiem un varbūt arī viens no tiem aspektiem, kāpēc es saku, ka mūsu paaudzei, tiem, kas bija pusaudži 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā, tā dzīve ir bijusi tomēr mazliet sarežģītāka šādos jautājumos, nekā tiem, kam tagad ir 18 gadu.