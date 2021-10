Slimnīcās patlaban ārstējas 1444 Covid-19 pacienti

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, astoņi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Līdz šim Latvijā dzīvību zaudējuši 3049 ar Covid-19 inficēti cilvēki.