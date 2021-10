Līdz 14. novembrim var atlikt ūdens skaitītāju verificēšanu un nomaiņu

Tas nozīmē, ka to skaitītāju, kuru atkārtoto verificēšanu būtu jāveic "lokdauna" laikā, varēs veikt tikai tad, kad valstī noteiktie ierobežojumi to ļaus, piemēram, ja no 15.novembra stingrie ierobežojumi tiks atcelti. Pienākums nodrošināt šādu skaitītāju atkārtoto verificēšanu būs pēc ārkārtējās situācijas beigām, kas saskaņā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, plānots pēc 2022.gada 12.janvāra.