Vai Latvijā varētu ieviest prasību sabiedriskās vietās aizliegt plāna auduma aizsargmasku lietošanu?

"Rīgas satiksmē" pastāstīja, ka pagājušajā nedēļā gandrīz 200 pasažieri no sabiedriskā transporta izsēdināti par braukšanu bez sejas maskas. Daļai uzlikts sods līdz 50 eiro. Taču tā ir tikai aisberga redzamā daļa, ko izdodas pieķert. Cik veseli vai neveseli izskatās pārējie pasažieri, no malas ne vienmēr var pateikt. Piemēram, daļa no braucējiem dodas uz slimnīcas neatliekamās palīdzības punktu.