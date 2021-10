Latvijā vismaz vienu vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 58,6 procenti iedzīvotāju

Vakcinācijas temps kāpis jau mēnesi. Nedēļā no 27.septembra valstī vakcinēti kopumā 44 716 cilvēki, savukārt katrā sekojošajā nedēļā kopējais sapotēto skaits pieaudzis - laikā no 4. līdz 10.oktobrim ievadītas kopumā 50 957 devas, nedēļā no 11.oktobra jau 83 704 devas, bet aizvadītajā nedēļā no 18.oktobra savakcinēti 81 902 cilvēki, kas pagaidām ir mazāk, jo NVD statistika par pēdējām dienām vēl varētu mainīties uz pozitīvo pusi, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts - bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.