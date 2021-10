Svecīšu vakaru aicina pavadīt vienatnē vai šaurā ģimenes lokā

Oktobra vai novembra nedēļu nogalēs pulcēties kapsētās - tā tomēr ir laicīga, padomju laikos radusies tradīcija, skaidro Dricānu draudzes prāvests Māris Laureckis. Tikai mūsdienās to pārņem baznīca, aicinot ne vairs tikai pieminēt, bet arī aizlūgt.

"Mēs to aktualizējām, un cilvēki labprāt atsaucās. To mēs ieviesām, bet ne visos, bet lielākajos kapos. Atsaucība bija gandrīz tikpat liela kā vasarā uz kapu svētkiem," apgalvoja Laureckis.

Mana mamma to jau ir darījusi, paši izaugām, to darot, turpinām tagad darīt to."