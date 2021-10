No 139 mirušajiem inficētajiem 89,2% jeb 124 nebija vakcinēti vai pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 15 bija vakcinēti (3 jaunāki par 60 gadiem; 2 vecumā no 60 līdz 70 gadiem; 5 - no 70 līdz 80 gadiem; 5 - no 80 līdz 90 gadiem). Visiem viena vai vairākas blakus saslimšanas.