Šova "Ģimene burkā" Agrita pēc šķiršanās no vīra zaudējusi desmit kilogramus

"Es uzsāku šo visu, jo vēlos mainīt savu pašsajūtu - man šis rādītājs ir vissvarīgākais no visiem. Protams, ka papildus krītas arī apkārtmēra un kilogramu skaits. Jau šobrīd esmu uzsākusi smagu darbu pie savas labākās versijas, bet man ir nepieciešama palīdzība no malas," stāsta Agrita. Viņas mērķis kilogramos - no 107 uz 70: "Protams, ka man ir arī konkrēts skaitlis uz svariem, pie kā es vēlos atgriezties, jo pašsajūtas ziņā tolaik es tā jutos vislabāk."