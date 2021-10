Ieslodzītā atgriešanās sabiedrībā allaž ir bijis diskutabls temats. Sods ir izciests, ko tālāk? Neredzamais posms pirms atgriešanās sabiedrībā, kas rūpējas par to, lai cilvēks neapdraud līdzcilvēkus un spēj pilntiesīgi dzīvot, ir Valsts probācijas dienests (VPD). Par to, ka pandēmijas laikā ir novērojams pieaugums seksuāla rakstura noziegumiem tiešsaistē un to, kādas iezīmes piemīt seksuālajiem varmākām, pastāstīja VPD probācijas programmu nodaļas vecākās ekspertes Sanita Jakuševa un Evija Burkovska.