Latvijas Ārstu biedrība pieprasa Daniela Pavļuta demisiju

LĀB arī uzskata, ka pašlaik VM ar paziņojumu par mobilizāciju rada nevajadzīgu trauksmi iedzīvotāju un arī mediķu vidū, lai gan kopš 2020.gada pavasara nav uzrunāts vairums no speciālistiem, kuri brīvprātīgi pieteicās strādāt ar Covid-19 pacientiem. Pirms mobilizācijas sākšanas ir jāveic mērķtiecīga resursu plānošana, kā arī Covid-19 pacientu ārstēšanā iesaistīto mediķu apmācība. Tāpat nav plāna par to, kur mobilizētie speciālisti tiks nosūtīti, kritiski izsakās ārsti.

Kā problēmas ZZS politiķis minēja, ka Latvijā ir viena no zemākajām vakcinācijas aptverēm, tāpat daļai no audzēkņiem skolās ir jānēsā maskas "no zvana līdz zvanam". Tāpat daudzi vecāki ir neziņā par to, kas notiek ar skolēnu testēšanu, kas ir process ar problēmām, norādīja deputāts, kurš kā piemēru minēja to, ka viņa bērns atbildi uz testu saņēma pēc divām nedēļām.