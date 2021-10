Līdz otrdienai balstvakcīnu pret Covid-19 saņēmuši vairāk nekā 6000 iedzīvotāji

Tā dēvēto "trešo poti" pret Covid-19 Latvijā līdz šim varēja saņemt tikai cilvēki ar ļoti novājinātu veselību jeb imūnsupresijas pacienti. Savukārt no 6.oktobra vakcīnas papildu deva tiek piedāvāta arī iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem, veselības aprūpes nozares darbiniekiem un pieaugušiem sociālās aprūpes centru un pansionātu klientiem. Balstvakcināciju var veikt tad, kad būs pagājuši seši mēneši pēc vakcīnas otrās devas saņemšanas.

No NVD datiem izriet, ka otrdien Latvijā veiktas 473 balstvakcinācijas pret Covid-19, pirmdien - 496, bet kopumā trešās potes saņēmēju skaits turpina pieaugt, jo laikā no 4. līdz 10.oktobrim ievadīta kopumā 631 deva, nedēļā no 11.oktobra jau 1637 devas, bet aizvadītajā nedēļā no 18.oktobra savakcinēti 2765 cilvēki.