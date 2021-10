Kariņš komentē LĀB izteikto Pavļuta demisijas pieprasījumu un mediķu mobilizācijas plānu

"Es to uztveru par diezgan nopietnu signālu," izteicās politiķis, paužot viedokli, ka šī esot "pavisam cita veida neapmierinātība", kas atšķiroties no citkārt no nozaru organizācijām nākošās kritikas, jo paustas bažas par to, kā Veselības ministrija sadarbojas ar savu nozari, tāpēc Kariņš to uztverot nopietni un runāšot ar biedrību.