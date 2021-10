Svētdienas horokops: 31. oktobris

Jāpalīdz radiniekiem vai bērniem, it sevišķi tad, ja viņiem skolas vecums. Iegādājies vai pasūti internetā pārtiku un saimniecības preces jaunajai darba nedēļai, lai vēlāk tam nav jātērē laiks.

Diezgan svarīgu vietu ieņems sirdslietas, un no situācijas attiecību jomā lielā mērā atkarīgs garastāvoklis. Neapspried privāto dzīvi ar citiem, jo tā ir tikai tava un otra cilvēka darīšana.

Citiem var noderēt tavs padoms un dzīves pieredze, bet neuztiep savu viedokli kā vienīgo pareizo. Svarīgi uzklausīt līdzcilvēku domas un veidot draudzīgu dialogu. No tā ieguvēji būs visi.

Kādam no tuviniekiem, iespējams, būs nepieciešams tavs padoms un atbalsts. To, kas nenotiek pēc tava prāta, neņem tuvu pie sirds. Atceries par savām interesēm un dari to, kas vairo optimismu.