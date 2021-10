Jā, tā ir taisnība, taču par to es īsti nevēlos runāt, cenšos cienīt arī otra cilvēka privātumu, taču viss, ko varu pateikt, ka šis cilvēks ir atstājis milzīgu iespaidu uz manu dzīvi. Pateicoties viņam, esmu tik daudz iemācījusies un sapratusi. Protams, pārdzīvojumu arī netrūka, bet tā attiecībās notiek.

Atbalsts, atbalsts un atbalsts. Es attiecībās vērtēju otra cilvēka atbalstu, jo man nav tradicionāls dzīvesstils, es nestrādāju, kā daudzi citi cilvēki no pulksten 9 līdz pulksten 17.

Līdz ar to, kad piedāvāja piedalīties, ilgi lauzos, jo bija bail, ka netikšu vairs nekad atpakaļ pie sava bijušā mīļotā, taču nevar spert tālāk soli dzīvē, ja nekas netiek mainīts.

tomēr ir cilvēki, kuri nevar ilgi sadzīvot ar to uzmanības daudzumu, ko es saņemu ikdienā no publikas, kā arī biežie ceļojumi, kuri ir nepieciešami radošajai darbībai, piemēram, televīzijas raidījumiem.

Tas ir ārprātīgi sāpīgi, jo es arī nevaru atmest savas lielākās dzīves ambīcijas - būt par vienu no izklaides industrijas sejām.

Es esmu tik savdabīga ar savu mīlestības izrādīšanu, ka nevaru iedomāties, kas varētu būt mana iedvesma. Es esmu radošs cilvēks, kas ļoti novērtē unikalitāti, līdz ar to man patīk pašai izdomāt, kā savā starpā bez izskaidrojumiem uzturēt mīlestības sajūtu. Piemēram, es nekad neizmantoju to pašu iesauku no bijušajām attiecībām.