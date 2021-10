Cietušais īsi pēc tam tika nogādāts ārstniecības iestādē, kur no gūtajām traumām mira. Pats uzbrucējs pēc notikušā izkāpa no tramvaja, notīrīja nazi un aizgāja no notikuma vietas, no kuras netālu, pateicoties aculieciniekiem, arī tika aizturēts. Šobrīd vīrietis atrodas apcietinājumā, viņam celta apsūdzība pēc Krimināllikuma 116. panta - par slepkavību.