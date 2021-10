Ko sola zvaigznes? Novembra mēneša horoskops

Lai arī kāds šobrīd darba ritms un režīms, parādīsi sevi no vislabākās puses. Ja esi vadītājs vai ir savs bizness, tad ar drošu roku izvadīsi „kuģi” cauri bangām, un līdz ar to nostiprināsi autoritāti. Kādam var nākt interesants karjeras piedāvājums. Ja šobrīd darba nav vai tas neapmierina, tad lūkojies uz jaunām virsotnēm.

Privātajā dzīvē daudz emociju. Varbūt vajag atbalstīt kādu no radiņiem, varbūt pašam vajadzīgs padoms, vai sirsnīga izrunāšanās. Pulcēties nevar, bet nav jau liegts uzklāt baltu galdautu un valsts svētkos sarīkot svinīgu satikšanos tiešsaistē.

Jāmēģina izkāpt no ierastās komforta zonas un tikt vaļā no dzīves rutīnas. Ja to nedarīsi pats, tad var rasties apstākļi, kas liek kaut ko mainīt. Strauji un radikāli. Visupirms padomā vai tevi apmierina šībrīža darba vide un apstākļi. Ja ir kaut vismazākais diskomforts, tad jāmeklē kas cits. Un nevajag turēties pie „krēsla” tikai tāpēc ka stabilitātes, atalgojums, garantijas. Padomā, parēķini...